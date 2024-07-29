«Это уже будет победа»: депутат Рады выступил за скорейшее начало переговоров Украины с РФ

Об этом Артем Дмитрук заявил в интервью местному изданию Telegraf. Там же парламентарий отметил, что для него приоритетной задачей является сохранение страны и жизни людей.

По словам депутата Верховной рады Украины, практически любое вооруженное противостояние между кем-либо рано или поздно закончится переговорами. Выходит, что Украина должна как можно скорее возобновить диалог с РФ – это важно, как минимум, для жителей Незалежной, поскольку переговорный процесс отнимает достаточно много времени.

Законодатель подчеркнул, что он лично выступает за окончание боевых действий. Для него это уже будет означать победу, «потому что перестанут гибнуть люди». Также в Раде отметили, что как только конфликт на Украине подойдет к концу, то государство начнет постепенно восстанавливать каждую из сфер.

В том случае, если бои продолжатся, то «мы закончимся и нас вообще не будет». Так Дмитрук выразил свою точку зрения касательно происходящего.