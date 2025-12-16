«Это же цитата из „Ворошиловского стрелка“». Суд привлек мужчину к ответственности за реплику в адрес потерпевшего

Основанием для привлечения к ответственности послужило публичное оскорбление одного из участников судебного процесса. Информация подтверждена пресс-службой судов общей юрисдикции Удмуртии.

Как установил Сарапульский городской суд, в августе текущего года в ходе судебного заседания ответственный гражданин позволил себе нецензурное высказывание, адресованное несовершеннолетнему потерпевшему. Проступок был совершен в открытой части процесса при судье и других присутствующих.

Несмотря на то, что фигурант дела полностью признал свою вину и ссылался на то, что использованная им лексика является цитатой из известного фильма «Ворошиловский стрелок», суд не принял это в качестве смягчающего обстоятельства. Специальная лингвистическая экспертиза однозначно классифицировала произнесенную фразу как унижающую человеческое достоинство и честь пострадавшей стороны.

По итогам рассмотрения материалов мужчине было назначено наказание по статье КоАП РФ в виде денежного взыскания в размере 8000 рублей.

