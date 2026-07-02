«Этот гриб едят даже в Японии»: миколог объяснил, когда мухомор становится безопасным

Красный мухомор давно считается символом смертельно опасного гриба, однако на самом деле ситуация не так однозначна. По словам миколога Михаила Вишневского, этот вид относится к условно ядовитым грибам, а содержащиеся в нем токсичные вещества могут разрушаться при правильной обработке. При этом специалист подчеркивает: самостоятельно проводить подобные эксперименты без глубоких знаний крайне опасно. Об этом пишет REGIONS .

Как объяснил эксперт, токсичность красного мухомора зависит от региона, где он вырос. В некоторых странах, например в Японии, встречаются популяции, которые практически не содержат опасных веществ и могут употребляться без длительной подготовки. Однако мухоморы, растущие в средней полосе России, требуют обязательной обработки.

По словам миколога, существует два известных способа снижения токсичности гриба. Первый — двойное отваривание по 5–10 минут с полной заменой воды после каждого этапа. Для более надежной детоксикации рекомендуется добавить в воду немного лимонной кислоты или лимонного сока.

Второй способ предполагает длительную сушку. По словам Вишневского, для полного разрушения токсинов сушеные мухоморы должны храниться при доступе воздуха около шести месяцев. Только после такой выдержки их можно использовать для приготовления блюд.

При этом специалист особо предупреждает, что подобные методы не делают сбор мухоморов безопасным занятием для любителей. Малейшая ошибка при определении вида гриба, нарушение технологии обработки или сбор в другом регионе могут привести к тяжелому отравлению.

Миколог подчеркивает, что начинающим грибникам не стоит пытаться готовить красные мухоморы самостоятельно. Последствия могут включать сильную интоксикацию, галлюцинации и поражение нервной системы. Тем, кто не обладает большим опытом, безопаснее собирать хорошо известные съедобные грибы — белые, подберезовики, подосиновики или лисички.

Специалисты напоминают: любые советы по приготовлению условно ядовитых грибов не являются рекомендацией к употреблению. При отсутствии специальных знаний и уверенности в правильном определении вида экспериментировать с такими грибами не следует.