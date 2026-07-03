Антигерои теплоснабжения: в Кемерове составили рейтинг управляющих компаний с миллионными долгами

В Кемерове появился позорный рейтинг управляющих компаний, составленный Сибирской генерирующей компанией — организацией, отвечающей за теплоснабжение каждого жилого дома. Пока одни УК работают как часы и своевременно перечисляют средства за ресурсы, другие накапливают многомиллионные долги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, абсолютным антигероем стала одна из управляющих компаний, обслуживающая более сотни домов в двух районах города. Ее задолженность перед энергетиками превысила ₽10 млн, и специалисты СГК уже подали на должника в суд.

Как сообщается на официальном сайте СГК, в тройку злостных неплательщиков вошли еще две организации. Одна из них накопила долг почти в ₽900 тыс. — причем, по данным энергетиков, компания не выплачивает суммы добровольно. Средства удается взыскать только через судебных приставов. Замыкает рейтинг еще одна УК с задолженностью более ₽690 тыс., которая не производила платежей с сентября прошлого года. Вопросы теплоснабжения в домах, обслуживаемых этими компаниями, остаются на контроле.

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