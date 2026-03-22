Этот святой предвидел свою судьбу за 40 лет до славы: о чем молятся 22 марта

Православный календарь 22 марта отмечен сразу несколькими важными памятными датами. Центральное место среди них занимает имя преподобного Иоанна Лествичника — почитаемого богослова, жившего в VI–VII веках и оставившего после себя фундаментальный труд о духовном восхождении, пишет gnkk.ru , передает Rusamara.

Согласно житию, будущий святой появился на свет около 570 года в семье верующих. В 16 лет он отправился в Синайскую обитель, а спустя четыре года принял монашеский постриг. Почти два десятилетия Иоанн провел под руководством старца Мартирия. Оба наставника, как повествует предание, предвидели в нем будущего духовного лидера: один из них интуитивно чувствовал, что молодой монах возглавит Синайский монастырь, другой называл его настоящим светочем просвещения.

После кончины учителя Иоанн удалился в пустыню, где провел 40 лет в полном одиночестве, посвящая время молитвам и аскетическим подвигам. Мудрость отшельника привлекала к нему людей разных сословий, искавших наставления. В 75 лет он согласился занять должность игумена Синайской обители, однако руководил монастырем недолго — всего четыре года, после чего вновь вернулся к уединению. Преподобный скончался около 649 года.

Главный его труд — «Лествица» — был создан по просьбе настоятеля Раифского монастыря. В книге последовательно описываются 30 ступеней, которые, по мысли автора, необходимо пройти человеку на пути к духовному совершенству. Ключевая идея произведения заключается в том, что спасение души требует постоянных усилий и постепенного отказа от эгоистичных желаний.

Помимо этого, 22 марта церковь совершает память 40 мучеников Севастийских, а также мученика Урпасиана (около 295 года), святителя Кесария (умер около 369 года), праведного Тарасия и группу священнослужителей: Михаила, Алексия, Димитрия, двух пресвитеров Сергиев и диакона Николая. В этот день также вспоминают преподобномученика Иоасафа и двух преподобномучениц — Наталию и Александру, чей подвиг относится к 1938 году.