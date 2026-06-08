Проверка зрения в оптике — лотерея: офтальмолог Зурабова объяснила, почему аппарат врет, а вы рискуете здоровьем

Бесплатная проверка зрения в оптике за пару минут — многие клюют на эту удочку. Офтальмолог высшей категории Маргарита Зурабова предупреждает: аппарат-авторефрактометр выдает лишь средние цифры, но не видит катаракту, глаукому и патологии сетчатки. Об этом сообщает REGIONS .

Авторефрактометр измеряет рефракцию глаза (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) за 1-2 минуты. Но у прибора масса ограничений. Он не учитывает аккомодацию — глаз может непроизвольно фокусироваться на близкой картинке, и результат сдвигается на 0,5-1 диоптрию. Не видит сухости роговицы, кератоконуса, начинающейся катаракты. При глаукоме или диабетической ретинопатии острота зрения может долго оставаться нормальной, а сетчатка уже разрушается. Авторефрактометр этого не покажет. Человек купит очки, успокоится, а болезнь будет прогрессировать.

Что же делает врач? Он не просто берет цифры с распечатки. Проверяет бинокулярное зрение, состояние роговицы под щелевой лампой, измеряет внутриглазное давление, осматривает глазное дно. Только так можно выявить катаракту, глаукому, макулодистрофию.

Когда можно обойтись без врача? Только если вы покупаете очки для чтения (в полдиоптрии) после 40 лет или замену старых очков с теми же диоптриями. Во всех остальных случаях — только полноценный прием у офтальмолога.

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