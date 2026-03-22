Этот цвет льда убьет мгновенно: спасатели назвали оттенок смертельного льда

Весенняя погода превращает лед на водоемах в смертельную ловушку. Специалисты главного управления МЧС по Курганской области объяснили, почему в марте даже привычные участки становятся непригодны для пеших переходов, пишет РИА Новости.

Руководитель пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина подчеркнула, что ключевым индикатором опасности выступает цвет поверхности. Если лед приобрел желтоватый тон, находиться на нем категорически нельзя. Такой оттенок сигнализирует о критических изменениях структуры.

Спасатели пояснили, что под воздействием плюсовых температур и активного солнца покров теряет свою монолитность. Визуально он может выглядеть толстым, но на деле становится игольчатым и хрупким. Безопасным специалисты считают лед с синеватым отливом, тогда как матово-белый уже в два раза слабее.

Критическая отметка толщины, при которой еще допустим выход, составляет 12 сантиметров. Проверять прочность ударом ноги запрещено: для этого существует пешня или прочная палка. Если после прокола на поверхности выступает вода, нужно немедленно разворачиваться к берегу.

Особую осторожность следует проявлять в зонах с быстрым течением, у камышовых зарослей, вблизи гидротехнических сооружений и мест сброса промышленных вод. Если идти приходится группой, необходимо соблюдать дистанцию в 5–6 метров. В ведомстве также призвали отказаться от прогулок по льду в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения.