Эвакуация за минуты: как академия в Красногорске справилась с террористами

В Красногорске прошли масштабные антитеррористические учения — тренировки состоялись в Московском областном филиале Президентской академии. Это первый подобный опыт для учебного заведения.

По сценарию, в здание ворвались трое вооруженных неизвестных. Охрана быстро отреагировала, нажала тревожную кнопку, после чего сработала система оповещения. Во время учения имитировали выстрелы и задымление. Преподаватели и студенты действовали по плану эвакуации и четко следовали инструкциям по безопасности.

На место оперативно прибыли сотрудники УВД Красногорска, Росгвардии, областной станции скорой помощи, МЧС и 15‑го отряда пожарно‑спасательной службы. Условных террористов обезвредили, очаг возгорания ликвидировали, людей эвакуировали оперативно.

Итоги тренировки обсудили на совещании местного штаба. Специалисты поставили оценку «отлично», отметив хорошую подготовку персонала академии и слаженную работу всех служб. Как подчеркнул начальник службы комплексной безопасности и информационных технологий МОФ РАНХиГС Артур Кеворков, руководство филиала уделяет большое внимание безопасности, особенно в сфере антитеррористической деятельности.