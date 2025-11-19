«Эвакуированы 115 семей». Что случилось в японском городе Оита?

Мощный пожар, вспыхнувший в японском городе Оита на острове Кюсю, привел к масштабным разрушениям.

По информации телеканала NHK, огнем уничтожено 170 строений, в основном жилых домов. В целях безопасности были экстренно эвакуированы 175 местных жителей, а один человек, 76-летний мужчина, числится пропавшим без вести.

Возгорание началось во вторник днем, и спустя более 12 часов пожарным все еще не удается полностью взять ситуацию под контроль. По мнению спасателей, стремительному распространению огня способствовал сильный ветер. Стихия не пощадила и природные массивы — пламя перекинулось на лесные угодья на склонах близлежащей горы. Последствия пожара усугубляются веерными отключениями электроэнергии, оставившими без света 350 домохозяйств.

