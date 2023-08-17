Эвелина Бледанс призналась, что не пойдет в четвертый раз в ЗАГС
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
Как сообщает издание «Утро.ру», Эвелина Бледанс была замужем трижды, а ее последний брак состоялся с Александром Семиным. В апреле 2012 года у пары родился «солнечный» ребенок – сын Семен.
Через пять лет после рождения мальчика, Эвелина Бледанс подала на развод. Несмотря на окончание брака, она остается в хороших отношениях с бывшим мужем, который участвует в совместной заботе о сыне, особенно когда она занята рабочими делами.
При этом Бледанс не дала однозначного ответа о том, платит ли бывший муж алименты. Они остаются с экс-супругом в хороших отношениях, даже иногда созваниваются. Поэтому нельзя сказать, что кто-то был виноват в их разрыве.
Однако Эвелина Бледанс пока что точно не собирается выходить замуж в четвертый раз.