Эвелина Хромченко назвала «колхозную» привычку, выдающую россиянок за границей

Многие любят путешествовать, а когда денег много – то это становится частым удовольствием. Впрочем, как и шоппинг, если речь идет о девушках-модницах, тратящих состояние на одежду и аксессуары.

Но российские туристки за границей, даже одетые при всем «параде», нередко выдают себя лишь из-за одной детали, которая нарушает правила модного этикета. Об этом пишет издание «Утро.ру».

По словам телеведущей и журналистки Эвелины Хромченко, россиянки часто носят солнцезащитные очки на голове. Эта привычка, которой ни в коем случае нельзя придерживаться за границей. Такая «колхозная» деталь портит имидж.

Лучшим решением будет убрать очки в футляр, а его спрятать в сумку, как делают иностранки. Они же используют данный аксессуар строго по назначению. В крайнем случае можно зацепить дужку очков за одежду.