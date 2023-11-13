Евгений Хромушин: около десяти миллионов жителей Подмосковья обращаются по коммунальным вопросам по телефону

«Сегодня соотношение такое, что у нас по трем направлениям звонков в муниципальные диспетчерские службы, ЖКХ и соответственно управляющих организаций поступает до 10 млн звонков в год. 800 тыс. обращений у нас идет через цифровую систему «Добродела» и диспетчерскую службу, которая входит в его состав. Там человек свою заявку оставляет, знает, когда эта заявка будет удовлетворена. Все это контролируем», — подчеркнул вице-губернатор.