Евгений Хромушин: около десяти миллионов жителей Подмосковья обращаются по коммунальным вопросам по телефону
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Жители Московской области, несмотря на альтернативные варианты обращений по вопросам ЖКХ, по-прежнему отдают предпочтение телефонной связи. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, прошедшем под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Сегодня соотношение такое, что у нас по трем направлениям звонков в муниципальные диспетчерские службы, ЖКХ и соответственно управляющих организаций поступает до 10 млн звонков в год. 800 тыс. обращений у нас идет через цифровую систему «Добродела» и диспетчерскую службу, которая входит в его состав. Там человек свою заявку оставляет, знает, когда эта заявка будет удовлетворена. Все это контролируем», — подчеркнул вице-губернатор.
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