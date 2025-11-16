Культурный феномен Чебурашки получил неожиданное развитие на дипломатическом уровне. Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор в беседе с «РБК-Петербург» предложил два критерия для установления национальной принадлежности легендарного персонажа, которого не так давно окрестили евреем.

В генконсульстве Израиля подчеркивают отсутствие официальных данных о родителях Чебурашки, однако признают его глубокое проникновение в израильскую культуру. По словам Гидора, персонаж «сделал алию» (репатриировался) вместе с волной советской эмиграции и стал культовым героем в стране.

«Правда, единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», — отметил дипломат.

Этот комментарий прозвучал на фоне неожиданной дискуссии, возникшей в Госдуме при обсуждении бюджетных поправок, где глава комитета по бюджету Андрей Макаров выдвинул версию о еврейском происхождении персонажа, сославшись на его прибытие в ящике с израильскими апельсинами.

Альтернативную версию происхождения предлагает телеведущий Сергей Брилев, напоминая, что тропические леса, где обитал Чебурашка до своего путешествия, не характерны для Израиля, но соответствуют кубинской природе – еще одному поставщику апельсинов в СССР. Академическое сообщество также участвует в дискуссии: профессор Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац ранее выдвигала аналогичную гипотезу о еврейских корнях персонажа. Созданный Эдуардом Успенским в 1966 году, этот пушистый герой продолжает объединять людей разных границ – от парламентских слушаний до дипломатических представительств, демонстрируя удивительную жизнеспособность культурного символа.

Ранее депутат заявил, что Чебурашку завезли в СССР из Израиля.