Депутат заявил о еврейском происхождении Чебурашки

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что известный персонаж детской литературы был евреем. Он обосновал своем заявление тем, что апельсины, в ящике с которыми Чебурашка попал в СССР, поставлялись исключительно из Израиля.

Другие депутаты попытались оспорить эту версию, указав на существовавшие в советское время поставки цитрусовых из Марокко и Испании.

Однако Макаров отверг эти доводы, утверждая, что из Марокко привозили преимущественно мандарины, а из Испании апельсины в СССР не поступали.

Этот спор возник в ходе рассмотрения поправки в бюджет на 2026–2028 годы, предусматривающей выделение средств на конкурс «Родная игрушка». Парламентарии обсуждали необходимость создания достойной отечественной альтернативы таким игрушечным блокбастерам, как Лабубу и другие зарубежные персонажи.

