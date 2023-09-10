Еврокомиссия запретила россиянам въезд в ЕС на своих автомобилях

Въезд в страны Европейского союза на автомобилях, зарегистрированных в России, отныне запрещен. Такую информацию журналистам подтвердили в Еврокомиссии.

Кроме того, как сообщает РБК со ссылкой на европейское ведомство, пересекающие границу россияне рискуют потерять такие вещи, как смартфоны, ноутбуки и драгоценности. Все они подпадают под категорию «запрещенный импорт».

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — цитирует РБК разъяснение ЕК.

При этом срок, на который ввозится автомобиль, также не имеет значения, уточнили в Еврокомиссии. Помимо прочего, въезжающим в Евросоюз россиянам запрещено ввозить косметику, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены и даже чемоданы.

Ранее сообщалось, что в ФРГ участились случаи конфискации местными таможенниками автомашин, зарегистрированных в РФ.