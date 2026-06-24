Европа столкнулась с неожиданной проблемой при подготовке к новому отопительному сезону

Уровень заполненности европейских газовых хранилищ приблизился к 47%, однако темпы закачки топлива замедлились. На ситуацию влияют аномальная жара, рост потребления электроэнергии и высокая конкуренция за поставки СПГ. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe, передает ТАСС.

Запасы газа в европейских хранилищах продолжают расти

Объем газа в подземных хранилищах Европы достиг 46,97%. В настоящее время в ПХГ находится около 51,4 млрд куб. м топлива.

Несмотря на продолжающуюся закачку, текущие показатели остаются ниже прошлогодних значений. Для сравнения, год назад уровень заполненности европейских хранилищ составлял 56,2%.

Жара замедлила темпы накопления топлива

Эксперты отмечают, что на скорость заполнения ПХГ влияет установившаяся в Европе жаркая погода. В летний период значительно возрастает потребление электроэнергии для работы кондиционеров и систем охлаждения.

Поскольку газ остается одним из ключевых источников генерации электроэнергии, часть поступающих объемов направляется на текущие потребности, что снижает темпы накопления запасов.

С начала июня в европейские хранилища было закачано 7,6 млрд куб. м газа. Этот показатель оказался на 18% ниже результата аналогичного периода прошлого года.

ЕС предстоит выполнить норматив по заполнению ПХГ

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны Евросоюза должны обеспечить заполнение хранилищ до 90% в период с 1 октября по 1 декабря. При этом предусмотрена возможность отклонения на 10% в случае сложных рыночных условий.

Для выполнения установленного норматива к началу отопительного сезона 2026–2027 годов европейским государствам необходимо дополнительно закачать не менее 68 млрд куб. м газа.

Конкуренция за СПГ усиливает давление на рынок

Дополнительным фактором остается напряженная ситуация на мировом рынке сжиженного природного газа. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке усилилась конкуренция между Европой и Азией за свободные объемы СПГ.

Это способствует сохранению высоких цен на топливо и усложняет задачу по формированию необходимых запасов к зимнему периоду.