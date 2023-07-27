Евросоюз заявил о том, что не видел никаких предпосылок путча в Нигере

Об этом пишет агентство «РИА Новости» , цитируя представителя внешнеполитической службы Евросоюза, которую зовут Набиля Массрали. Озвученное заявление она сделала на брюссельском брифинге.

По ее заявлению, Европейский Союз не видел ни одной предпосылки касательно венного мятежа в Нигере, которая могла бы его спровоцировать. К слову, ЕС считает Нигер своим наиближайшим партнером в Африке.

На сегодняшний момент ситуацию, разворачивающуюся в Нигере, можно назвать довольно нестабильной. И, считая Нигер близким партнером, сейчас в ЕС решительно обсуждается данная попытка путча. Хоть ситуация и тщательно анализируется, союз не наблюдал элементов, которые могли спровоцировать ее возникновение.

Ранее стало известно, что мятеж в Нигере был осужден Европейским Союзом.