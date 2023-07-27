Евросоюз заявил о том, что не видел никаких предпосылок путча в Нигере
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Об этом пишет агентство «РИА Новости», цитируя представителя внешнеполитической службы Евросоюза, которую зовут Набиля Массрали. Озвученное заявление она сделала на брюссельском брифинге.
По ее заявлению, Европейский Союз не видел ни одной предпосылки касательно венного мятежа в Нигере, которая могла бы его спровоцировать. К слову, ЕС считает Нигер своим наиближайшим партнером в Африке.
На сегодняшний момент ситуацию, разворачивающуюся в Нигере, можно назвать довольно нестабильной. И, считая Нигер близким партнером, сейчас в ЕС решительно обсуждается данная попытка путча. Хоть ситуация и тщательно анализируется, союз не наблюдал элементов, которые могли спровоцировать ее возникновение.
Ранее стало известно, что мятеж в Нигере был осужден Европейским Союзом.