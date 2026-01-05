«Ежедневный подвиг любви». На RT показали истории женщин, возвращающих к жизни раненых бойцов

На канале RT представили первую часть документальной ленты «Жёны. Сильные духом». Этот фильм — откровенный рассказ о женщинах, чья любовь и стойкость стали самым мощным лекарством для бойцов, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

Их ежедневная забота, терпение и поддержка — это настоящий подвиг, который совершается в тишине домов и госпиталей. Картина — дань уважения всем героиням, которые не просто помогают в реабилитации, но и дарят подлинную веру в будущее, поднимая своих защитников с колен.

В рамках той же серии уже доступна для просмотра и другая картина — «Сильные духом. Белый свет». Она повествует о судьбах бойцов с позывными Бобр, Юг и Хабарик, потерявших зрение, но не силу духа.