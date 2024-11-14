Ежегодный Международный фестиваль военно-патриотических фильмов торжественно открыли в Волоколамске

«Волоколамский рубеж» проводится вот уже 20 лет. За эти годы презентовали множество фильмов зарубежных и отечественных кинематографистов на военно-патриотические темы. Участниками становились почти 60 стран ближнего и дальнего зарубежья. В очередной раз фестиваль открыли торжественно и ярко, приветствовав любителей кино, почетных гостей и друзей, помогающих развивать мероприятие и культурную сферу.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Праздник открыли ведущие — актеры Ирина Лачина и Егор Сальников. Основатель «Волоколамского рубежа» кинорежиссер Клим Лаврентьев также приветствовал гостей и пригласил их на фестиваль, посвященный 80-летию Великой Победы. В связи с такой важной датой будет много фильмов, рассказывающих правдивую и важную историю прошлого.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

«В этом юбилейном году в программе четыре конкурса: конкурс игровых фильмов; конкурс документальных фильмов; конкурс фильмов о Донбассе и Новороссии; конкурс фильмов и очерков о Специальной военной операции, снятых фронтовыми корреспондентами», – отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Фестиваль включит в себя не только показы, но и творческие вечера с участием известных актеров театра и кино. Для участников также развернут Пушкинский вечер в усадьбе Гончаровых в Яропольце. Официально событие завершится 16 ноября.

Церемония закрытия кинофестиваля «Волоколамский рубеж» состоится в концертном зале Центра культуры и творчества «Родники» в 18:00.

Адрес: г. Волоколамск, ул. Советская, д. 2.

Вход свободный.