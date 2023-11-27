Ежегодный продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет в декабре

Благотворительный фонд «Банк еды «Русь» 16 декабря организует ежегодный общегородской продовольственный марафон (фуддрайв) «Корзина доброты». В его рамках во всех магазинах «Пятерочка» внутри МКАД волонтеры будут собирать продукты для нуждающихся жителей глубинки: одиноких пенсионеров и малоимущих семей с детьми.

Планируется привлечь более двух тысяч волонтеров, собрать четыре тысячи продуктовых наборов, раздать помощь от москвичей в Московской области и еще девяти регионах ЦФО.

Записаться в волонтеры можно по номеру телефона 8 (925) 398-83-89 или написать письмо на почту.

Бесплатную помощь от фонда только в Подмосковье в 2022 году получили 70 тысяч человек. В целом по стране каждый год помощь получают 1,5 миллиона жителей.