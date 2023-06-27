Ежегодный татарский народный праздник Сабантуй будет проходить в Люберцах в следующем году

В 2024 году в подмосковных Люберцах пройдет следующий областной фестиваль национальных культур и традиций Сабантуй. Символ праздника — бронзового крылатого коня «Тулпар» — вручили замлавы городского округа Александру Сорокину в Дубне, которая стала площадкой для проведения мероприятия в этом году.

«Только в нашем регионе проживает 140 национальностей и народностей. Главное во все времена — жить в дружбе, знать больше друг о друге и уважать традиции. Мы передаем эстафету Люберцам. Желаю, чтобы в следующем году XXII Московский областной фестиваль национальных культур и традиций «Сабантуй» прошел, как всегда, ярко, торжественно и красочно», — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Председатель общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» Фарит Мухтасаров отметил, что в регионе праздник проводится регулярно с 2002 года. По его словам, подобные мероприятия, которые способны объединить жителей страны, крайне важны.

Напомним, что в этом году Сабантуй прошел 24 июня на побережье реки Волги в подмосковной Дубне.