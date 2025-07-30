Несмотря на осадки, в центре украинского города состоялся митинг. По сообщениям от местных средств массовой информации, на мероприятии присутствовало около 500 человек. Они требовали принять закон, который позволит восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В то же время газета Financial Times, ссылаясь на руководителя САП Украины Александра Клименко, сообщает, что действия президента Зеленского, направленные против независимости САП и НАБУ, «фактически привели к остановке работы этих ведомств».

По словам Клименко, атака на агентства координировалась высокопоставленными чиновниками и сопровождалась рейдами СБУ против следователей без санкции суда. Это вызвало «замешательство и страх» в рядах НАБУ:

«Они понимают, что могут быть задержаны без достаточных оснований. Этот страх мешает им выполнять свою работу. Даже если парламент откатит скандальный закон, ущерб уже нанесён. Последствия будут длительными. Это серьезно ограничивает нашу способность работать», — подчеркивает Клименко.

Антикоррупционные органы — САП и НАБУ — проводят расследования в отношении 31 действующего депутата, 40 бывших депутатов и двух бывших вице-премьеров, включая Алексея Чернышова, который близок к президенту Зеленскому. Эти дела, по мнению Клименко, стали причиной давления.

Клименко выразил опасение, что без внешнего давления со стороны западных стран Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро будут вынуждены прекратить свою деятельность.