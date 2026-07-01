Фальшивые акты и реальные деньги: экс-руководитель крупной компании предстанет перед судом

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора организации по утилизации отходов, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на местный СК. По версии следствия, мужчина изготовил подложные акты о якобы выполненных работах и похитил более 19 миллионов рублей, переведенных заказчиком на счет фирмы.

Следственное управление СКР по Нижегородской области сообщило о завершении расследования резонансного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантом стал экс-руководитель коммерческой структуры, занимавшейся сбором, транспортировкой и обезвреживанием промышленных и бытовых отходов.

Схема оказалась классической, но оттого не менее циничной. Между организацией-заказчиком, специализирующейся на дорожном строительстве, и фирмой подозреваемого был заключен договор на оказание услуг по обращению с отходами. Однако вместо реальной работы директор решил пойти по пути наименьшего сопротивления — он подготовил фиктивные акты выполненных работ и передал их заказчику.

Документы выглядели безупречно, поэтому заказчик перевел на счет фирмы более 19 миллионов рублей. Полученными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению. О том, на что именно ушли деньги, следствие пока не уточняет, однако сумма квалифицируется как особо крупный размер хищения.

В настоящее время бывший директор задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют, не причастны ли к этой схеме другие сотрудники организации. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено окончательное обвинение, после чего материалы дела передадут в суд.