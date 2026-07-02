В Подмосковье прошла рабочая встреча по вопросам размещения заказов в исправительных учреждениях ГУФСИН

В ИК-5 состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам размещения новых заказов в исправительных учреждениях ГУФСИН Подмосковья, в ней приняли участие руководители и представители организаций организационно-правовых форм, в том числе вице-президент Торгово-промышленной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Степаненко, заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, сотрудники отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН и не только. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Участники обсудили взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы региона с государственными заказчиками для поставки выпускаемой продукции. Это позволит увеличить объемы производства исправительных колоний и дополнительно привлечь осужденных к труду. Им также рассказали о производственных возможностях подведомственных учреждений, имеющихся преференциях в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возможных формах организации взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками.

Конференция позволила достичь предварительных договоренностей об организации производственной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.