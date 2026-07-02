Подмосковный производитель оконных систем нарастил объемы выпуска продукции

Компания Melke (ГК «Пластика окон») из Фрязино продолжает наращивать объемы производства, за сутки там выпускают 5 тыс. изделий. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Каждый день тысячи наших изделий отправляются в дома по всей стране, чтобы дарить тепло, тишину и комфорт долгие годы. Качество и значительные объемы производства мы обеспечиваем благодаря высокому уровню оснащения предприятия и современному оборудованию», — рассказал владелец и основатель группы Владимир Петюшин.

По итогам первого квартала 2026 года объемы производства удалось увеличить на 9%, по итогам года рост может составить 7-9% .

В ведомстве добавили, что компания также инвестирует в развитие региональной дилерской сети и складских программ. С момента ее основания в 201 9 году совокупный объем инвестиций в развитие производства и создание бренда российских окон превысил 2 млрд рублей.

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