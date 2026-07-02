В Ногинске откроется новая поликлиника

На улице 2‑я Глуховская в Ногинске завершается финальный этап подготовки к открытию новой современной поликлиники, медицинскую помощь там смогут получить более 43 тыс. жителей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Там обустроили взрослое отделение на 350 посещений в смену, а также детское — на 150. Для них установлено новое оборудование для диагностики: рентген, флюорограф, маммограф, обустроены зоны ожидания, адаптированные пространства для маломобильных посетителей, детские площадки. На территории появились зеленые насаждения, газоны, места для отдыха.

Специалисты завершают настройку оборудования и обустройство кабинетов, врачи уже готовятся к началу работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.