В Кашире появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Кашире на улице Парковой продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, строительная готовность объекта достигла 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Специалисты ведут монолитные работы, устройство наружных стен, монтаж наружных инженерных систем, благоустройство территории.

Площадь двухэтажного комплекса составит около 5 тыс. кв. м, в нем появятся крытая ледовая арена для тренировок хоккеистов и административные помещения. Это первый крытый ледовый комплекс, который будет доступен для детей, взрослых и профессиональных спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.