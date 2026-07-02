Губерниев предупредил о «гадстве» со стороны «демократических» стран

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре со «СЭ» предупредил о проблемах, которые могут возникнуть у российских спортсменов при допуске к международным соревнованиям.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

Губерниев отметил, что спортсменам сначала придется пройти процедуру фильтрации. Но даже при ее успешном прохождении спортсменов могут ждать визовые сложности.

Кроме того, сложности возникают даже там, где россияне допущены без всяких ограничений. Так сборная команда России отказалась участвовать на этапе Кубка мира Португалии из-за запрета на использование национальной символики.

«Там есть решение, сто флаг и гимн надо возвращать. Но „демократические“ страны и избранные мэры городов считают иначе. Законы им не писаны. Мы будем сталкиваться с этим постоянно. Скоро с этим столкнемся в фигурном катании и конькобежном спорте. Это гадство будет продолжаться», — предупредил Губерниев.

При этом комментатор в целом положительно воспринял решение ISU, поскольку оно дает возможность постепенно двигаться вперед.