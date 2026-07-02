В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 2 июля, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 3 июля, на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности, в субботу, 4 июля, — II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17-31 градусов, ночью — +11-18. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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