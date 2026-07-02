Эксперт Егоров: рост выплат по ОСАГО не поднимет цены на полисы в июле
«ПС»: эксперт Егоров советует не спешить с покупкой ОСАГО при старой страховке
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С 11 июля в России меняются правила расчета стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. При определении размера компенсации перестанут учитывать слишком дешевые аналоги запчастей, расходные материалы будут рассчитывать без скидок, а одноразовые детали включат в стоимость ремонта полностью. По прогнозам экспертов, средняя выплата по ОСАГО может вырасти примерно на 10%. Автоэксперт Алексей Егоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что эти изменения означают для автомобилистов и повлияют ли они на стоимость полисов.
Как пояснил автоэксперт, нововведения призваны приблизить размер страхового возмещения к фактической стоимости ремонта. Особенно заметными изменения станут для автомобилей, требующих большого количества расходников или замены одноразовых крепежных элементов.
При этом рост выплат не означает автоматического подорожания полисов уже в июле. На цену страховки по-прежнему будут сильнее влиять возраст и стаж водителя, аварийность, регион регистрации и коэффициент бонус-малус. Эксперт считает, что специально спешить с покупкой ОСАГО, если старая страховка еще действует, нет необходимости.
«Новые правила касаются расчета страхового возмещения, а не условий уже оформленных договоров. Если срок действия полиса подходит к концу, оформляйте его в обычном порядке. Покупать страховку заранее только из-за вступления новых правил смысла нет», — отметил автоэксперт.
Детальный комментарий эксперта представлен в эксклюзивном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что новые коэффициенты ОСАГО начали действовать в Новосибирской области.