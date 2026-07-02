Эксперт Егоров: рост выплат по ОСАГО не поднимет цены на полисы в июле

С 11 июля в России меняются правила расчета стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. При определении размера компенсации перестанут учитывать слишком дешевые аналоги запчастей, расходные материалы будут рассчитывать без скидок, а одноразовые детали включат в стоимость ремонта полностью. По прогнозам экспертов, средняя выплата по ОСАГО может вырасти примерно на 10%. Автоэксперт Алексей Егоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что эти изменения означают для автомобилистов и повлияют ли они на стоимость полисов.