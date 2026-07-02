В Лыткарине прокуратура помогла защитить права местной жительницы, ставшей жертвой мошенников

По данным ведомства, в производстве СО УМВД России «Люберецкое» находится уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств у 62-летней женщины. В 2026 году ей звонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов, которые убедили ее перевести денежные средства на «безопасные счета».

В ходе предварительного расследования удалось установить личность владельца одного из банковских счетов, на который поступили сбережения. Им оказался житель Алтайского края. Городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения на общую сумму 832 тыс. рублей. Заринский городской суд Алтайского края удовлетворил требования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.