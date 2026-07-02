Асфальт «плывет» в жару: почему полив дорог в Подмосковье спасает от ям и колей

Каждое утро в знойные дни по трассам Подмосковья курсируют поливочные машины. Многие автомобилисты и жители региона недоумевают: зачем поливать асфальт, сколько воды и топлива на это уходит и есть ли вообще смысл в этой процедуре? Чтобы разобраться, корреспонденты REGIONS обратились к специалистам Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В профильном ведомстве пояснили, что водяной полив выполняет сразу несколько функций. Прежде всего — это очистка покрытия от пыли, грязи и маслянистых пятен.

«Это улучшает санитарное состояние: вода смывает пыль, мелкий мусор, а иногда и масляные пятна от машин. Это не только делает дорогу чище, но и повышает безопасность: несцепление шин с покрытием падает», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Но главное — в сильный зной асфальт нагревается до критических температур и становится вязким, особенно под тяжестью большегрузов. Если вовремя не охлаждать полотно, на магистралях быстро появляются колеи и волны. А каждая такая деформация влечет за собой риск аварий, повреждение подвесок автомобилей и, как следствие, дорогостоящий ямочный или капитальный ремонт. Замена размягчившегося от 40-градусной жары покрытия обходится бюджету в огромные суммы.

«Полив дорог проводится для охлаждения асфальта. Если в сильную жару его не остужать, он может деформироваться», — пояснили в ведомстве.

Объем воды для полива зависит от протяженности участка и интенсивности движения.

«В среднем на один квадратный метр дорожного полотна расходуют примерно 0,4–0,8 литра воды. Используется техническая вода, которая подходит для технологических нужд, но не для питья», — подчеркнули в Минтрансе.

Четкого графика нет — спецтехника выезжает по мере необходимости, ориентируясь на погодные условия. Кроме того, эксплуатация машин требует расходов на горюче-смазочные материалы. И хотя на первый взгляд это дополнительные траты, в Минтрансе подчеркивают: они оправданы, поскольку помогают предотвращать куда более серьезные убытки.

«Если температура умеренная, полив проводится не менее раза в месяц, а при устойчивых высоких температурах интервалы сокращают», — заявили в ведомстве.

Регулярный полив продлевает срок службы дорожного покрытия и снижает нагрузку на бюджет, который в противном случае пришлось бы тратить на восстановление разрушенных трасс. Без этой меры жара может привести к потере прочности асфальтобетона, что отразится не только на дорогах, но и на кошельках налогоплательщиков. Экономия от своевременного полива в разы превышает затраты на воду и топливо, поэтому такую практику признают эффективной в регионе.

«Расход топлива зависит от марки техники, режима работы и других факторов. У поливомоечной машины есть два компонента расхода: на само передвижение (линейный расход) и на работу оборудования (насоса, разбрызгивателей)», — уточнили в министерстве.

Специалисты напоминают, что полив — это не прихоть, а необходимая мера для сохранения инфраструктуры в условиях аномального тепла.

«Регулярный уход (полив и мойка) помогает продлить срок службы дорожного покрытия. Если не остужать асфальт в жару, он быстрее деформируется — и тогда потребуется ремонт. Проводить полив полотна экономически выгодно для поддержания дорожной сети в нормативном состоянии», — подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке утро 2 июля.