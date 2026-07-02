Мифы о «законном праве» на перекур ежедневно подрывают трудовую дисциплину в офисах. Работодатели часто закрывают глаза на тех, кто пропадает в курилках, пока другие коллеги работают за двоих, сообщил transsibinfo.com. Корреспондент редакции разбирался в правовых нюансах, которые могут стоить рабочего места, и выяснил, кто на самом деле вправе считать минуты вашего отсутствия.

Многие уверены, что имеют право на персональные паузы для курения, но это глубокое заблуждение. Если компания вводит дополнительные перерывы, они должны быть доступны всем — даже некурящим. Иначе это дискриминация, и сотрудники, ведущие здоровый образ жизни, могут подать жалобу на несправедливые привилегии для зависимых коллег.

«Российское законодательство таких „бонусов“ не содержит. Единственное законное время для отдыха — это регламентированный перерыв на обед, прописанный в 108-й статье ТК РФ», — отметил Александр Кузнецов, эксперт по трудовому праву hh.ru.

Отсутствие на рабочем месте сотрудника не остается незамеченным. Компания сама выбирает методы контроля: визуальный надзор начальника, турникеты, видеокамеры, активность на рабочем компьютере или локальные правила внутреннего трудового распорядка.

Бесконечные походы в курилку могут стать поводом для серьезного разговора с кадровиками. Если отсутствие мешает выполнению должностных обязанностей, это законная причина для дисциплинарного взыскания. Начальство оценивает: был ли проступок значимым, есть ли у работника предыдущие взыскания, насколько ответственно он подходит к своим обязанностям. Наказание варьируется от замечания до жестких мер, если поведение признают систематическим саботажем. Курильщики, «ворующие» часы рабочего времени, создают скрытый конфликт в коллективе. Правовая позиция эксперта очевидна: если вы не на рабочем месте, вы нарушаете договор.

Ранее сообщалось, что студенческие отряды Подмосковья открыли трудовой сезон на объектах гостеприимства.