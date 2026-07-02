Дочь Климовой порадовала подписчиков новым видео: 22-летнюю Лизу сравнили с матерью

Дочь звезды сериала «По законам военного времени» Екатерины Климовой, 22-летняя Елизавета, отпраздновала свой день рождения. В честь этого события девушка опубликовала в социальных сетях откровенный снимок, на котором предстала в смелом образе, передает Teleprogramma.org.

Фото: [ скриншот видео ]

Подписчики пришли в восторг от фотографии, отметив, что Лиза очень похожа на свою знаменитую мать. Многие также заметили, что девушка заметно повзрослела и стала более уверенной в себе.

Сама Климова не осталась в стороне. Артистка посвятила дочери трогательный пост и призналась, что гордится ею. Она написала, что на детство Елизаветы пришлось ее собственное становление и частые отлучки из-за работы, но дочь выросла добрым, мудрым и красивым человеком.

Елизавета Хорошилова уже построила свою жизнь. Она окончила факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ), а сейчас учится в магистратуре Высшей школы экономики (ВШЭ). Девушка живет отдельно, много работает и часто путешествует. Мать поддерживает самостоятельность дочери и радуется ее успехам.

Ранее актриса Екатерина Климова сделала заявление на фоне слухов об увеличении губ.