Как выбрать безопасную школьную форму: советы Роспотребнадзора Подмосковья

В домах Подмосковья уже вовсю идет подготовка к 1 сентября. Один из самых частых вопросов, который тревожит родителей, — как выбрать школьную форму, чтобы она радовала глаз, не стесняла движений, была безопасной и носилась долго. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Московской области в беседе с REGIONS дали несколько практических советов.

«Одежда для школы носится почти каждый день и в течение длительного времени, поэтому она должна отвечать установленным гигиеническим нормам, быть легкой, практичной и не сковывать движения», — сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

В ведомстве подчеркнули: главное при покупке — не дизайн, а материал, из которого сшита одежда, удобство кроя и правильная посадка на фигуре. Немаловажны также воздухопроницаемость и гигроскопичность ткани. Для межсезонья идеальны хлопок и вискоза, для холодного времени года — шерсть и кашемир. Подкладка должна быть из натуральных волокон.

Синтетика не запрещена, но ее доля в составе не должна переваливать за 50%. Это влияет и на удобство, и на здоровье ребенка.

«Синтетика помогает одежде держать форму и увеличивает срок службы, но для повседневной носки полностью синтетическая форма не подходит. Таким тканям свойственно накапливать пыль, грязь и микроорганизмы. Кроме того, они способствуют появлению статического электричества. Все эти особенности могут вызывать раздражение, аллергические реакции и быструю утомляемость», — рассказала REGIONS Елена Черныш.

Перед покупкой родителям стоит проверить, есть ли у изделия сертификат или декларация соответствия — это главное доказательство того, что вещь прошла все необходимые проверки на безопасность. У продавца обязаны быть такие документы, и покупатель вправе их потребовать. Особенно это актуально в пик сезона, когда ассортимент огромен, а качество моделей различается кардинально.

«Готовое изделие — будь то пиджак, брюки, юбка, жилет или блузка — должно иметь сертификат или декларацию соответствия в зависимости от вида товара», — отметили в Роспотребнадзоре.

На ярлыке должны быть указаны страна производства, данные изготовителя или импортера, название модели, размер и дата выпуска. А также единый знак ЕАС, полный состав ткани и рекомендации по стирке и глажке. Если информации нет или она неполная — это повод насторожиться.

«Готовое изделие — будь то пиджак, брюки, юбка, жилет или блузка — должно иметь сертификат или декларацию соответствия в зависимости от вида товара», — отметили в Роспотребнадзоре.

Если вещь подошла по размеру, но не понравилась по цвету или фасону, ее можно обменять в течение 14 дней (не считая дня покупки). Важно сохранить все бирки и товарный вид. Если замены нет — магазин обязан вернуть деньги.

С сентября 2025 года действует новый ГОСТ Р 71582-2024, но его требования — рекомендательные, не обязательные. Школы вправе сами решать, как должна выглядеть форма, и могут дополнять ГОСТ своими правилами.

Главное для родителей — не забывать про качество, сертификаты и комфорт ребенка. Подготовка к школе — ответственный этап, и правильный выбор формы в нем играет ключевую роль.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

«Именно эти детали помогают выбрать форму, которая будет действительно безопасной, практичной и прослужит весь учебный год», — подытожила Елена Черныш.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье оценили стоимость школьной формы в 2026 году.