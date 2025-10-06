Фанатичная кража сыра обернулась колонией для военнослужащего

Томский военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему из Кузбасса, признав его виновным в серии краж из магазинов. Об этом пишет VSE42.Ru .

Обвиняемый, воспользовавшись отсутствием наблюдения, похитил 15 упаковок сыра. Общая стоимость украденного товара превысила одну тысячу рублей, после чего злоумышленник скрылся с добычей.

Расследование установило, что данная кража не была единичным случаем. К уголовной ответственности военнослужащего привлекли за систематические противоправные действия, совершенные по методу шоплифтинга. В материалах дела фигурируют два эпизода в Прокопьевске и три в Новокузнецке.

Суд, учитывая рецидив преступной деятельности, назначил совокупное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

