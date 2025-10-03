Мошенники запугали молодого человека и заставили его украсть деньги у дедушки

В Нижнем Новгороде 19-летний парень стал мишенью мошеннической схемы, в результате чего он планировал передать аферистам сбережения своего деда. Информация об этом поступила из пресс-службы областного управления МВД России.

В полицию обратился пожилой житель Сормовского района, заявив об исчезновении 3 млн руб. из его сейфа. Следствие установило, что к краже может быть причастен 19-летний внук пенсионера. В момент задержания юноша ехал на своей машине в направлении Владимира. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и действительно нашли в нем дедовские накопления.

Молодой человек признался, что его обманули злоумышленники, которые в течение дня терроризировали его сообщениями о том, что его персональные данные, включая аккаунт на портале «Госуслуги» и информацию о банковских счетах, скомпрометированы и уже используются в незаконных целях. Мошенники убедили его в необходимости провести проверку имеющихся дома наличных средств и их последующего «декларирования».

После манипуляций молодой человек взял деньги у деда и направился во Владимир, где планировал передать их для проведения «экспертизы».

Однако реализации преступного замысла помещали полицейские, которые остановили автомобиль, конфисковали деньги и вернули их законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» УК РФ.

