Фанатки устроили на концерте Akon в Сочи массовую драку из-за потного полотенца

В Сочи на выступлении Akon в воскресенье, 10 августа, произошла массовая потасовка между поклонницами артиста. Об этом стало известно из сообщения, полученного от очевидцев, которое распространил SHOT.

Стало известно, что представительницы прекрасного пола соперничали за право обладать влажным полотенцем, которое исполнитель из США бросил в публику.

По словам свидетелей, которые стали очевидцами происшествия, одна из фанаток первой схватила потное полотенце, но на нее тут же напали три другие, и дело дошло до рукоприкладства.

Женщины пытались разорвать ткань, чтобы каждая могла получить хотя бы небольшую часть. В итоге, та, что была сильнее, забрала все. Примечательно, что находившиеся рядом мужчины не стали вмешиваться в эту ситуацию.

Канал публикует видео произошедшего.