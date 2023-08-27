Фанаты порекомендовали Ирине Пеговой уходовые средства для волос

Как сообщает издание «Утро.ру» , совсем недавно в социальных сетях российская актриса решила пооткровенничать. Выяснилось, что знаменитость жалуется на плохой рост волос.

Ирина Пегова решила спросить у своих фанатов, чем можно помочь своей шевелюре. Многие ее подписчики, видимо, тоже сталкивались с выпадением волос, поэтому нашлось немало откликов на просьбу звезды.

Так Пеговой порекомендовали принимать витаминные комплексы группы B. Также волосам может помочь никотиновая кислота в ампулах. Она втирается в корни волос, а затем держится на коже головы до следующего мытья. Среди проверенных средств назвали бесцветную хну, крапиву и репейное масло.

Однако перед лечением волос не помешало бы понять, что послужило причиной их плохого состояния.