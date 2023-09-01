Фанаты предположили, чем вызван скандал с концертом известной певицы

Пресса пестрит заголовками о том, что две закадычные подруги устроили настоящую драму. За ней не устают следить подписчики звезд.

Как сообщает издание «Утро.ру», Земфира* и Рената Литвинова больше не подписаны друг на друга в социальных сетях. Хотя, казалось бы, совсем недавно все было совершенно иначе. Однако реальность такова: любимая подруга даже не поздравила певицу с днем рождения.

А если говорить о недавнем концерте Земфиры* в Казахстане, то на ум приходят не песни исполнительницы, а ее выходка. Напомним, что после визита гримерка напоминала настоящую свалку. К слову, Рената Литвинова тогда не поехала со своей закадычной подругой. Возможно, это и привело к нервному срыву?.. По крайней мере, так предположили некоторые фанаты.



*признана иноагентом в России