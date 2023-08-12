Фанаты ужаснулись от вида Натальи Штурм после пластики

Как сообщает портал «Дни.ру» , 57-летняя звезда решила, как и многие другие, отрезать у себя все лишнее, чтобы избавиться от несовершенств тела.

Напомним, что Наталья Штурм никогда особо не стеснялась публиковать в социальных сетях довольно откровенные кадры, из-за которых подписчики могли неоднозначно отзываться об исполнительнице «Школьного вальса».

Фанаты, видевшие снимки с грудью, обмазанной йогуртом, уверены, что женщина, которая уже имеет внука, должна быть поскромнее. Но сама Штурм так не считает. Именно поэтому звезда решилась на пластическую операцию лица и тела, чтобы стать еще лучше.

Возможно, сразу после долгого восстановления публика увидит новые снимки откровенного характера с обновленной внешностью артистки.