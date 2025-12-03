Фанаты в замешательстве: SHAMAN снял обручальное кольцо от Мизулиной

Поклонники артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) заметили неожиданную деталь: на очередном выступлении певец появился без обручального кольца. Как пишет URA.RU , это произошло спустя месяц после его тайной свадьбы с Екатериной Мизулиной в Донецке, что моментально спровоцировало волну вопросов о состоянии брака новой звездной пары.

Однако источник, близкий к окружению артиста, спешит успокоить публику. Причина, судя по всему, прозаична и связана не с личной жизнью, а с профессиональной деятельностью. Еще несколько лет назад, во время предыдущего брака, Дронов открыто заявлял, что украшения мешают ему во время энергичных выступлений. Для SHAMAN, чьи концерты — это высокоэмоциональные шоу с мощной физической отдачей, комфорт на сцене стоит на первом месте.

«Разве в этом суть брака, чтобы носить кольцо?» — удивлялся еще несколько лет назад во время разговоров с журналистами SHAMAN.

Этот принцип он, судя по всему, перенес и в новый брак. После свадьбы, которую пара отпраздновала в ноябре, медового месяца у артиста не было. Его график, насыщенный ежедневными съемками и концертами, остался без изменений. Несмотря на это, на всех публичных выходах Дронов появлялся с классическим обручальным кольцом, что поклонники успели отметить как стильный и трогательный жест. Однако, видимо, требования работы взяли верх: на сцену музыкант вновь предпочел выходить без лишних деталей на руках.

При этом сама атмосфера в паре Дронов-Мизулина, как отмечают наблюдатели, остается теплой. Недавно на концерте в Кремле они демонстрировали полное взаимопонимание и выглядели счастливыми. Сам певец, спешно удалившийся в гримерку после выступления без комментариев для прессы, предпочитает оставлять личную жизнь за кулисами.

Ранее сообщалось, как прошла встреча SHAMAN и Мизулиной с их двойниками в Кремле.