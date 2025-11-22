Двойной состав: как прошла встреча SHAMANа и Мизулиной с их двойниками в Кремле?

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, встретились в Кремлевском дворце с блогерами Sorokin и Mint Lilu, сообщило РИА Новости.

По информации издания, блогеров называют двойниками Мизулиной и Дронова. Встреча состоялась в субботу, 22 ноября, в рамках концертной программы «SHAMAN. 30 лет на сцене». Певец отмечает свой день рождения. 22 ноября ему исполнилось 34 года. Концерт запланирован также на 23 ноября.

По данным издания, к поклонникам сначала вышли пародисты. Позже на сцене появились молодожены — 5 ноября они официально зарегистрировали отношения в ЗАГСе Донецка. Обе пары одиноко приветствовали гостей концерта.

«Привет, Россия!» — сказали обе пары.

По данным издания, SHAMAN рассказал блогерам, что вместе с Екатериной следит за их контентом. Певец поблагодарил пародистов за визит. В свою очередь Sorokin и Mint Lilu признались, что считают молодоженов яркой парой. Они поблагодарили за теплые слова, высказанные в свой адрес.

«Правда, вы очень крутые!» — сказали блогеры.

Ранее депутат Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» прокомментировала выбор наряда Мизулиной и Дронова для церемонии бракосочетания в Донецке.