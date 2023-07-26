ФАС просит публично не высказываться о подорожании гречки в России

Как сообщает KP.RU , подобные слова могут быть восприняты как побуждение к росту цен на рынке.

Стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предостерегла от публичных заявлений о повышении цен на гречку в России. По мнению ведомства, подобное может спровоцировать ажиотажный спрос у населения.

Также в ФАС пообещали применить все необходимые меры, если стоимость гречки необоснованно возрастет. К слову, уже сейчас Дмитрий Рылько, глава ИКАР, выдвинул прогноз о ее подорожании на 10% к сентябрю текущего года.

Однако, можно быть уверенными в том, что ФАС займется пресечением всех недобросовестных случаев со стороны производителей данного продукта. Сейчас ведомство просто предупреждает их о возможных мерах.