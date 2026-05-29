Фасад, вентиляция, сцена и шумоизоляция: какие работы уже выполнены в новом здании Лицея в Бронницах

В настоящий момент на объекте ведется обустройство фасадной части, монтаж вентиляционной системы, электромонтажные работы, внутренняя отделка помещений, укладка линолеума и установка дверных блоков. Стартовали работы по сооружению сцены в актовом зале, монтажу шумоизоляции в спортзале, а также установка оборудования в серверной и санитарно-технических приборов.

Новое здание площадью свыше 4,5 тыс. кв. м строится на территории действующего Лицея в рамках Государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы. В корпусе разместятся четыре обычных и семь профильных учебных классов.

Для занятий спортом здесь предусмотрен многофункциональный зал площадью более 500 кв. м, оборудованный раздевалками и тренерской комнатой. Кроме того, в новом корпусе появятся актовый зал на 200 мест, библиотека с читальным залом на 70 посадочных мест, а также просторный пищеблок с обеденным залом почти на 400 человек.

Строительная готовность объекта на текущий момент превышает 80 процентов. Открытие нового корпуса намечено на 1 сентября 2026 года.