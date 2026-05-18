ФБР признало подлинным фото «пришельца-богомола»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально признало подлинной фотографию, на которой запечатлено существо огромных размеров неясного происхождения. Уфологи ранее интерпретировали данный объект как инопланетного гостя. Об этом сообщает издание What's The Jam.

На снимке запечатлен гигантский полупрозрачный силуэт с головой, напоминающей богомола. Автором кадра является Чэнь Юн Цян, который сделал его в 2011 году на берегу тайваньского озера Цзя Мин. Мужчина снимал на мобильный телефон горный пейзаж водоема, расположенного выше трех тысяч метров над уровнем моря. Необычную фигуру он заметил только позже при просмотре полученных изображений.

Скептики высказывали версию, что «инопланетянин» мог возникнуть из-за технического сбоя в памяти телефона либо оказаться камерным артефактом. Тайваньское уфологическое общество провело исследование и заключило, что кадр не является подделкой. Оригинальный файл недавно направили экспертам ФБР. Согласно публикации What's The Jam (внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов — статус требует проверки редактором), специалисты бюро не выявили следов редактирования или наложения изображений. При этом идентифицировать, что именно запечатлено на фотографии, до сих пор не удалось.

