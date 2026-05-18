Китайский режиссёр Лю Сюань назвал российские фильмы, которые смотрят в КНР

Китайский кинематографист и продюсер Лю Сюань поделился наблюдениями о том, какие российские фильмы сегодня наиболее востребованы у зрителей в Китае.

Как сообщает «Российская газета», за последние годы в РФ создано значительное количество фильмов, вызывающих интерес за рубежом.

Режиссер особо отметил картины «Чебурашка» и новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Лю Сюань пояснил, что за два десятилетия в Китае сформировалось поколение, уже не столь глубоко знакомое с русской культурой. По этой причине он стремится познакомить жителей страны с наиболее достойными работами российских коллег.

При этом режиссер указал, что китайской аудитории непросто воспринимать русские народные сказки, которые в последнее время все чаще переносятся на экран в России. Зрители не всегда понимают, кто такие Баба Яга или Кощей. Лю Сюань также обратил внимание на российские сериалы, упомянув «Слово пацана».

Самыми популярными в Китае, по словам режиссера, стали фильм «Движение вверх», кассовые сборы которого до сих пор остаются непревзойденными. Кроме того, китайской публике пришлись по душе мультфильм «Снежная королева — 3» и картина «Он дракон».

