Одежда с высказываниями Владимира Путина стала неожиданным лидером продаж на Российско-китайском Экспо в Харбине. Как сообщила ТАСС генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, особой популярностью пользуются свитшоты.

Первым покупателем новой линейки стал житель Харбина, который выбрал кофту с фразой: «Надо обязательно смотреть в будущее». Изделия с изречениями на русском языке и автографом главы государства (право на использование подписи принадлежит только НЦ «Россия») расходятся мгновенно.

Виртуозова отметила, что российская делегация всерьез опасается остаться без товара из-за ажиотажного спроса. Наряду со свитшотами китайские гости активно приобретают и другие отечественные изделия: павловопосадские и оренбургские платки, а также коллекционные дорогие неваляшки.

X Экспо проходит в Харбине с 17 по 21 мая, выставочная площадь составляет 12 тысяч квадратных метров. Участие в мероприятии принимают 16 российских регионов. Ключевые темы выставки — «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

Авторы коллекции подчеркивают огромный интерес китайской аудитории к личности российского президента, при этом патриотичный стиль в одежде набирает все большую популярность. Фразы вроде «Поздно бить тревогу, когда уже выпито пол-литра» или «Москва не капитулирует» вызывают у китайцев одновременно улыбку и уважение. Партнеры из КНР уже запросили увеличение объемов поставок.

