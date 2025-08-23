Федерация альпинизма России не подтверждает смерть россиянки Наговициной
Фото: [pxhere.com]
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин сообщил РИА Новости, что на данный момент нет подтверждённой информации о гибели российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой.
В субботу, 23 августа, несколько российских Телеграм-каналов сообщили о гибели Наговициной.
«Этому нет подтверждения. Констатировать смерть может только врач. Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета? Как можно так говорить?» — сказал Пятницын.
12 августа Наговицына получила травму ноги, спускаясь с пика Победы — высшей точки Тянь-Шаня на высоте около 7200 метров. Другие альпинисты попытались ее спасти, но суровые погодные условия не позволили им это сделать. Один из спасателей умер от переохлаждения.