Землю накроет продолжительный геомагнитный шторм

В ближайшие дни Земля окажется под воздействием мощного геомагнитного шторма. По прогнозам специалистов, пик возмущений ожидается через двое суток, а повышенная активность сохранится до конца месяца. Об этом сообщает «4 канал» со ссылкой на экспертов.

Солнечная активность усилится в ближайшие дни

Специалисты предупредили о начале периода повышенной солнечной активности, который может продлиться до конца месяца. Высвобождаемая энергия Солнца достигнет Земли и вызовет заметные возмущения магнитного поля планеты.

По прогнозам экспертов, первые признаки геомагнитной нестабильности станут заметны уже в ближайшие часы.

Пик шторма ожидается через двое суток

Согласно прогнозам, интенсивность геомагнитных возмущений будет постепенно нарастать. Максимальной силы шторм достигнет примерно через два дня после начала активности.

После этого магнитное поле Земли продолжит оставаться в нестабильном состоянии практически до завершения месяца, что делает предстоящий период одним из самых продолжительных за последнее время.

Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание

Эксперты предупреждают, что геомагнитные колебания способны сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погодных и магнитных условий.

Возможными последствиями могут стать повышенная утомляемость, снижение работоспособности, слабость и головные боли, включая приступы мигрени. Специалисты рекомендуют внимательно следить за состоянием здоровья и при ухудшении самочувствия своевременно обращаться за медицинской помощью.

Водителям рекомендовали соблюдать осторожность

Особое внимание в период геомагнитного шторма советуют уделять безопасности на дорогах. Специалисты рекомендуют автомобилистам сохранять концентрацию, избегать спешки и проявлять повышенную осторожность во время поездок.

По мнению экспертов, спокойствие и внимательность помогут снизить риски, связанные с возможным ухудшением самочувствия в дни повышенной солнечной активности.